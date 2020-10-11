В Екатеринбурге наказали живодера, пнувшего собаку в лифте

Мировая судья Октябрьского района назначила Геннадию Вялкову 320 часов обязательных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец Геннадий Вялков, избивший в лифте собаку, осужден на 320 часов обязательных работ. Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском суде.

Прокурор просил для мужчины 360 часов. Сам подсудимый раскаялся в совершенном деянии, отметив, что был нетрезв. «Я просто разозлился, мне не стоило этого делать», — сказал он. Геннадий Вялков упирал на то, что оплатил лечение собаки после инцидента. Он добавил, что дальнейшая судьба животного ему неизвестна: его изъял участковый для проведения экспертизы. Процедура должна была занять 10 дней, но собаку так и не вернули.

Собаку по кличке Николь передали на ответхранение волонтерам движения «Зоозащита», и они пока не намерены возвращать ее владельцам, опасаясь за судьбу питомца. Тем более, что никаких предписания по возврату зоозащитникам пока не поступало.

Как писало URA.RU, Геннадий Вялков избил собаку по кличке Николь во время ссоры с сожительницей. Мужчина так сильно пнул животное, что оно ударилось о стену лифта. К счастью, собаке не было нанесено серьезных увечий и травм, несовместимых с жизнью. В отношении Вялкова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).