Сургутская ГРЭС-2 решила заняться ремонтом оборудования после начала отопительного сезона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутская ГРЭС-2 на сутки прекратила подачу отопления в систему теплоснабжения крупнейшего города ХМАО. Из-за этого проблемы возникли у сургутян, проживающих в поселках Финский и ПСО-34, о чем URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На ГРЭС-2 функциональный отказ оборудования. Из-за этого они встали на ремонт и прекратили подачу тепла на сутки. Их нагрузку на себя пришлось взять городским котельным. Но в поселки Финский и ПСО-34 нет возможности дать отопление и горячую воду из других источников, кроме как от электростанции. Там люди остались без тепла и горячей воды. Очень невовремя такие работы проводятся, во время отопительного сезона», — считает инсайдер.

В пресс-службе сургутской ГРЭС-2 журналисту агентства подтвердили факт проведения ремонтных работ. «Специалисты Сургутской ГРЭС-2 выполняют ремонт участка оборудования (внутренний трубопровод на отопление постоянного торца главного корпуса Сургутской ГРЭС-2) для обеспечения надежности подачи теплоносителя в зимний период. Сегодняшние температурные условия — +9 градусов — позволяют провести эти работы», — заявили на предприятии.

На электростанции также отметили, что заявка для проведения ремонтных работ была подана заблаговременно. Примечательно, что в конце прошлой недели в пресс-службе сургутской ГРЭС-2 заявляли, что не планируют в ближайшее время отключать подачу теплоносителя.