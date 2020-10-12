Пользователи соцсетей массово жалуются на упавший TikTok

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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тикток, tiktok
Жалобы на TikTok поступают из разных стран Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи TikTok жалуются на проблемы со входом в приложение. В социальных сетях они публикуют скриншоты свои аккаунты, из которых пропали все подписки, а также пишут, что не могут просматривать видео.

«Посмотрите, как все люди из Tiktok заходят в Twitter, пытаются выяснить, забанили их или нет» — написал пользователь Nanu006. Жалобы поступают из разных стран по всему миру.

Пользователь из России сообщил, что приложение внезапно стало ему предлагать обновить свой никнейм в соцсети. Причем проблема появилась прямо при просмотре видео.

Пользователь описал свою проблему: Сидел-смотрел и тут «бац»
Вадим Мушаков

Агентство URA.RU направило в компанию TikTok запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материал ответа не последовало.

TikTok — сервис из Китая, позволяющий снимать и смотреть короткие видео. За два года существования приложение достигло более 1 миллиарда пользователей из 150 стран.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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