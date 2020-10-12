За психикой россиян предлагают следить федеральным властям

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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, энцефалограф, душевнобольной
Депутаты предлагают создать федеральную программу по охране психического здоровья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России необходимо создать федеральную программу по охране психического здоровья. С такой инициативой выступили в Госдуме.

«В Госдуме предлагают создать федеральную программу по охране психического здоровья», — приводит РИА «Новости» представителя комитета парламента по охране здоровья Бориса Менделевича. Сроки введения программы депутат не уточнил.

Ранее главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк назвал симптомы психического расстройства. Об этом могут сигнализировать проблемы с сердцем, слабость или головокружение. Также врачи выяснили, что большинство психических проблем формируются в детстве. Поэтому родители должны внимательнее относиться к воспитанию, передает агентство Nation News. Также представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предупредила, что в случае повторного карантина в стране у некоторых людей могут появиться проблемы с психикой, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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