Врач рассказал, как обнаружить у себя психическое расстройство

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Репетиция оперы «Кармен». Екатеринбург, горе, депрессия
Проблемы с сердцем бывают из-за панических атак Фото: Александр Мамаев © URA.RU

О психическом расстройстве могут сигнализировать проблемы с сердцем, слабость или головокружение. Об этом рассказал главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

«До 30% потока пациентов в поликлинику связано с тревожно-депрессивными расстройствами, которые имеют проявления с проекциями либо в органы пищеварения, либо в органы дыхания», — рассказал в эфире радио «Говорит Москва» Костюк. По его словам, свидетельствовать о психическом расстройстве могут перебои в работе сердца, головокружение или общая слабость.

Костюк отметил, что с такими проблемами чаще всего обращаются к терапевту или кардиологу. Однако происходящее с человеком может быть проявлением панической атаки — и в таком случае нужно записаться к психиатру.

Ранее специалисты установили, что многие психические проблемы формируются в детстве. В связи с этим родители должны внимательнее относиться к воспитанию, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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