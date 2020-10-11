Врач рассказал, как обнаружить у себя психическое расстройство

О психическом расстройстве могут сигнализировать проблемы с сердцем, слабость или головокружение. Об этом рассказал главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
«До 30% потока пациентов в поликлинику связано с тревожно-депрессивными расстройствами, которые имеют проявления с проекциями либо в органы пищеварения, либо в органы дыхания», — рассказал в эфире радио «Говорит Москва» Костюк. По его словам, свидетельствовать о психическом расстройстве могут перебои в работе сердца, головокружение или общая слабость.
Костюк отметил, что с такими проблемами чаще всего обращаются к терапевту или кардиологу. Однако происходящее с человеком может быть проявлением панической атаки — и в таком случае нужно записаться к психиатру.
Ранее специалисты установили, что многие психические проблемы формируются в детстве. В связи с этим родители должны внимательнее относиться к воспитанию, пишет агентство Nation News.
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