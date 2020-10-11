Сибирских татар возмутил крест дружине Ермака в Тюменской области

В Тобольске появился еще один памятный знак Ермаку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) установили памятный крест Ермаку, ставший причиной крупного конфликта между национально-культурной автономией сибирских татар региона и местным просветителем Аркадием Елфимовым. Об этом URA.RU сообщили на условиях анонимности представители диаспоры.

«Мы узнали, что крест установили еще в сентябре. А ведь администрация города и региональное правительство обещали нам, что памятный знак Ермаку не будет установлен», — сообщили активисты. Национально-культурная автономия сибирских татар придерживается мнения, что Ермак — не герой, а человек, который поработил их народ и разрушил сложившееся государство. Именно поэтому для них установка креста Ермаку является болезненным вопросом.

Согласно присланным в редакцию URA.RU документам, комитет по национальным вопросам Тюменской области и администрация Тобольска действительно заверили НКО, что никакого разрешения на установку памятного креста Ермаку на территории города не выдавалось и устанавливать его не будут. Однако Елфимов все же установил его.

Как пояснили в комитете по делам национальности Тюменской области, никакого разрешения на установку креста в администрации Тобольска не выписывалось. «Сейчас комиссия проверяет законность установки памятного знака. Однако, если малая архитектурная форма — а крест это не объект капитального строительства — установлена на частной территории, нарушения закона здесь нет», — отметил глава ведомства Владислав Чернов. В администрации Тобольска пообещали ответить на запрос URA.RU в ближайшее время.

Сам Ефимов сообщил агентству, что памятный крест Ермаку установлен на частной территории, примыкающей к его дому. «Вынужден был поставить здесь. При этом приезжающие художники восхитились энергетикой памятника и заявили, что его нельзя скрывать от людей. Но я поставил крест около своего дома, поэтому претензий ко мне быть не может», — отметил просветитель. Ранее URA.RU сообщало, что намерение поставить памятный крест вызвало национальный конфликт между сибирскими татарами и Елфимовым, однако после вмешательства региональных властей он был исчерпан. Тюменское отделение РУФСБ начало проверку в отношении активистов по подозрению в разжигании межнациональной розни.

Крест дружине Ермака установлен на частной территории Аркадия Елфимова Фото: предоставлено тюменской национально-культурной автономии сибирских татар