Власти: источником нацконфликта из-за креста Ермаку стали деньги

Организаторов протеста против установки креста Ермаку в Тобольске обвинили в корысти Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Стимулом к возникновению дискуссии по поводу конфликта сибирских татар и тобольского историка Аркадия Елфимова в Тюменской области из-за установки памятного креста дружине Ермака мог стать отказ в финансировании проектов местной автономии. Таким мнением с URA.RU поделился председатель регионального комитета по делам национальностей Владислав Чернов. Ранее стало известно, что представители народа обратились к губернатору с просьбой вмешаться в ситуацию с установкой памятника.

«Те люди, которые направили письмо губернатору, реализуют в регионе мероприятия, в том числе посвященные хану Кучуму, на них получали финансирование», — отметил он. Чернов сообщил, что одна из них — глава РТОО «Наследие» Луиза Шамсутдинова, реализующая мемориальный комплекс «Искер». «[В этом году] мероприятиям по Искеру было отказано в господдержке. Годом ранее она приглашала на научно-практические конференции представителей татар, имеющих экстремистские воззрения. Мы не собираемся поддерживать проекты, которые выступают против дружбы людей различных национальностей», — сообщил глава комитета. Речь идет о визите в 2019 году «бабушки татарского национализма» Фаузии Байрамовой, дважды осужденной по экстремистской статье «Разжигание межнациональной розни», по одному из дел — за призывы к международному признанию суверенитета Татарстана. Фото и видео встречи опубликованы в официальной группе международного фестиваля «Искер».

Сама Луиза Шамсутдинова в беседе с URA.RU заявила, что финансирование «Искера» и дискуссия по поводу конфликта не связаны. «Не надо одно с другим путать. Комитет по национальностям избирательно подходят лидерам и общественным организациям. Чернов выдвинул требования, кто должен приезжать, кто не должен. Почему-то нельзя наладить связь с Татарстаном, с каким-то историком, имя не назвал. И наш фестиваль признали не значимым», — сообщила она.

Как разъяснил глава комитета Чернов, с широкой общественностью сибирских татар нет конфликта, поскольку заявка на установку памятника не подавалась. Эту информацию URA.RU подтвердили и в администрации Тобольска. В НКА сибирских татар и татар Тюменской области сообщили, что история с возможной установкой поклонного креста была урегулирована давно. «Узнав о том, что господин Елфимов планирует установить памятник и сообщил об этом в личной переписке, мы обратились в региональное правительство. Там связались с Елфимовым, и он отказался от этой идеи. Так что конфликта по сути не было», — сообщила председатель организации Лейсан Хурматуллина. И отметила, что созданная после них спустя 16 лет НКА сибирских татар, которую возглавляет также подписавшая письмо властям Файзия Марганова, им не подчиняется. Согласно действующему законодательству, такая организация должна быть одна.

Историк и краевед Александр Петрушин посоветовал обоим сторонам жить настоящим и будущим. «На территории Сибири живут представители 140 народностей, и, если каждый будет тянуть одеяло на себя, ничего хорошего не получится. А Елфимов на своей частной территории он волен делать что угодно. Когда закончится аренда, заберет свой поклонный крест», — поделился он своим мнением.

Ранее URA.RU сообщало, что несколько представителей сибирских татар направили в адрес губернатора Тюменской области и местных властей различного уровня письмо с просьбой не допустить установку памятного креста дружине Ермака в частном ботаническом саду в Тобольске и обвинили историка Аркадия Елфимова в разжигании межнационального конфликта.

Глава РТОО «Наследие» Луиза Шамсутдинова пригласила на фестиваль «Искер» «бабушку татарского национализма» Фаузию Байрамову Фото: группа «Вконтакте» Искер-? ыен