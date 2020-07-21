ФСБ проверяет активисток, обратившихся с письмом к местным властям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменское отделение РУ ФСБ начало проверку двух инициаторов дискуссии о межнациональном конфликте с сибирскими татарами, который возник на фоне установки памятного креста дружине Ермака. Такую версию URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Проверку могут проводить по подозрению в разжигании межнациональной розни, утверждает другой собеседник агентства.

«Проверку проводят в отношении главы РТОО „Наследие“ Луизы Шамсутдиновой и председателя национально-культурной автономии сибирских татар Файзии Маргановой», — передает источник. Ранее они обратились с письмами к губернатору Тюменской области и местным властям различных уровней с просьбой вмешаться в ситуацию с установкой памятного креста дружине Ермака в Тобольске и обвинили инициатора — историка Аркадия Елфимова — в унижении достоинства сибирских татар.

По мнению второго инсайдера URA.RU, проверка связана с подозрением в разжигании межнациональной розни. «Кроме заявлений обоих проверяется их связь с татарской националисткой Фаузией Байрамовой, которую неоднократно приглашали на фестивали, организованные „Наследием“. Активистка имеет две погашенные судимости по статье „разжигание межнациональной розни“. В 2010 году ее осудили за призывы к независимости Татарстана, а в 2014 году — за посты в соцсетях против присоединения Крыма», — отмечает он.

Сами общественницы ни о каких проверках не знают. «Об этом пока не слышала. Пусть проверяют, ничего страшного мы не совершили — отвечаем за каждое свое слово, и при продвижении наших проектов взвешиваем каждое высказывание», — прокомментировала Луиза Шамсутдинова. Ее соратница Файзия Марганова считает, что автор заявления пытается оказать на них психологическое давление. «Даже если на нас написали заявление, это не значит, что в наших действиях есть состав преступления. Мы прекрасно понимаем, что пытаются запугать и отомстить за обращение по поводу установки креста. Мне бояться нечего», — отмечает она.

Связаться с пресс-службой РУ ФСБ по Тюменской области не удалось, телефон пресс-секретаря ведомства находится вне зоны действия сети.

Как сообщало URA.RU ранее, тюменские власти заявили, что настоящей причиной раздувания нацконфликта могло стать то, что власти отказались финансировать проекты, связанные с мемориальным комплексом сибирских татар «Искер».