Нижегородец, расстрелявший автобус, пытался убить свою бабушку

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Среди пострадавших при обстреле бабушка подозреваемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди пострадавших при обстреле пассажирского автобуса в Нижегородской области оказалась бабушка подозреваемого. Сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

Список погибших и раненных опубликовало LifeShot. При обстреле автобуса 12 октября в городе Бор погибли трое мужчин. Также ранен еще один мужчина и две женщины, в том числе бабушка стрелка, передает издание. Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Стрельба началась, когда транспорт подъехал к остановке, говорит водитель автобуса. Сначала он увидел, как пожилой мужчина упал в нескольких десятках метров от остановки, затем поднялся и побежал. Потом из подъезда вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус. Чтобы спасти пассажиров, водитель поехал дальше.

В инциденте подозревается 18-летний юноша. Полиция объявила его в розыск. А Следственный комитет завел уголовное дело по факту убийства трех человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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