Нижегородец, расстрелявший автобус, пытался убить свою бабушку

Среди пострадавших при обстреле пассажирского автобуса в Нижегородской области оказалась бабушка подозреваемого. Сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии.
Список погибших и раненных опубликовало LifeShot. При обстреле автобуса 12 октября в городе Бор погибли трое мужчин. Также ранен еще один мужчина и две женщины, в том числе бабушка стрелка, передает издание. Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Стрельба началась, когда транспорт подъехал к остановке, говорит водитель автобуса. Сначала он увидел, как пожилой мужчина упал в нескольких десятках метров от остановки, затем поднялся и побежал. Потом из подъезда вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус. Чтобы спасти пассажиров, водитель поехал дальше.
В инциденте подозревается 18-летний юноша. Полиция объявила его в розыск. А Следственный комитет завел уголовное дело по факту убийства трех человек.
Подписывайтесь на URA.RU в