Неизвестный мужчина открыл стрельбу по пассажирскому автобусу в городе Бор Нижегородской области. В результате инцидента четыре человека погибли, трое получили ранения.
«Четыре человека погибли и трое ранены в результате обстрела рейсового автобуса в городе Бор Нижегородской области. Огонь открыл неизвестный мужчина», — сообщает издание LifeShot со ссылкой на источник. Очевидцы утверждают, что инцидент произошел на остановке. Мужчина, который устроил стрельбу, скрылся в лесу. На вид ему около 40 лет, с собой у него были ружье и рюкзак.
На место трагедии приехали сотрудники полиции и скорая, уточняет «Пятый канал». В пресс-службе МВД по Нижегородской области на звонки журналиста URA.RU никто не отвечал.
Обновлено в 20:33: по данным СК по Нижегородской области, при обстреле погибли трое человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте ЧП работаю следователи. В полиции появилась ориентировка на подозреваемого. Молодому человеку 18 лет.
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