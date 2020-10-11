В правительстве Тюменской области — громкая кадровая перестановка

Дмитрий Грамотин возглавил департамент социального развития Тюменской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дмитрий Грамотин, возглавлявший департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, назначен на новую должность: он стал директором областного департамента социального развития. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального правительства.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении Дмитрия Грамотина на должность директора областного департамента социального развития с 12 октября 2020 года, освободив его от ранее замещаемой должности — директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области», — указано на сайте правительства Тюменской области.

С августа 2007 года Грамотин возглавлял департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. В январе 2017-го был назначен на должность директора департамента по спорту Тюменской области. В апреле 2018 года стал директором департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.