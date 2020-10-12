Екатеринбургский депутат пожаловался на провокации следователям

Алексей Вихарев обратился к главе следственного управления СКР по Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев обратился в Следственный комитет (СК) после публикаций в СМИ, где его называют возможным заказчиком слежки за политиками и бизнесменами Екатеринбурга. По словам Вихарева, распространенная информация не соответствует действительности.

«Данная информация является недостоверной, носит исключительно провокационный характер, [имеет] политическую подоплеку и имеет цель дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Свердловской области», — говорится в заявлении Вихарева на имя главы свердловского управления Михаила Богинского.

Также Вихарев отметил, что «готов оказать содействие в установлении заказчиков провокации». В разговоре с URA.RU он объяснил, что обратился в СК «для понимания объективной картины, а также защиты своего достоинства и репутации».

Ранее стало известно о задержании членов группировки, которая в течение нескольких недель следила за спикером думы Игорем Володиным, вице-мэром Ильей Захаровым и советником губернатора Анатолием Шараповым. По версии следователей, подозреваемые могли готовить вымогательства или нападения.

Кроме того, предполагается, что они могут быть причастны к преступлениям в отношении ряда бизнесменов. Местные СМИ распространили версию о том, что за группировкой якобы может стоять Вихарев. Официальных подтверждений от силовых органов при этом не было. По информации URA.RU, расследованием занимается региональное управление СК. Разбирательство под свой контроль также взял начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев.