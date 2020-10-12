В России придумали, как решить проблему с вывозом мусора

Межрегиональное «Общество защиты прав потребителей «Народный контроль» предложило следить за качеством вывоза отходов с помощью спутников. Письмо с такой инициативой организация направила мэру столицы Сергею Собянину.
На сегодняшний день в регионах есть своя территориальная схема обращения с отходами, в которой указаны все точки сбора мусора, мусороразгрузочные, сортировочные базы, полигоны, перерабатывающие вторсырье предприятия. На многие мусоровозы установлены трекеры GPS, позволяющие следить за передвижением машины. Однако, как рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, эти данные доступны только самим регоператорам.
«Предлагаемая система позволит объединить и визуализировать эти данные. Карта, напоминающая «Яндекс» или Google, будет доступна не только регоператорам, но и надзорным органам и обычным гражданам, — рассказал «Известиям» Склянчук.
По данным Счетной палаты, несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуацию в этой сфере по-прежнему нельзя назвать благополучной. На переработку поступает не больше 7% мусора, свыше 90% направляется на полигоны. Многие из них не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву. Если ситуация не изменится, в 32 регионах страны мощности существующих полигонов будут исчерпаны до 2024 года, в 17 из них — до 2022-го. По мнению экспертов, спутниковая система позволит выявлять некачественное оказание услуг по вывозу ТКО, анализировать, насколько часто происходят нарушения. Отмечается, что стоимость разработки и внедрения системы для каждого региона может составить 10—50 млн рублей.
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