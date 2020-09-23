Найден способ снизить тарифы за мусор в России

Тарифы за мусор могут снизить на 15% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Производителей хотят обязать отвечать за утилизацию 100% продукции. Это поможет снизить плату россиян за вывоз мусора на 10-15% в 2022 году. Соответствующая концепция расширенной ответственности производителей (РОП) уже рассматривается в правительстве.

«В числе предложений по изменению концепции РОП — обязать производителей отвечать за утилизацию 100% их продукции, а также переложить ответственность за сбор, вывоз и переработку упаковки на ее изготовителей», — передает газета «Известия».

В настоящий момент производители обязаны утилизировать лишь 10-20% продукции. Нововведение повысит прозрачность процесса реализации РОП и позволит государству более эффективно его администрировать, отмечается в документе. Депутат Госдумы Владимир Пушкарев сообщил, что к середине декабря текущего года должен быть подготовлен доклад президенту РФ Владимиру Путину по предложениям о РОП. После этого в течение полугода изменения будут внедряться. Отмечается, что сегодня население России платит около 190 млрд рублей в год за вывоз мусора, а компании за экосбор в рамках РОП — только 2,3 млрд рублей.

Мусорная реформа, которая предполагает модернизацию обращения с бытовыми отхода в части сбора и переработки мусора, стартовала в некоторых регионах России в январе 2019 года. Месяцем ранее президент РФ Владимир Путин запретил сжигать необработанный мусор, а также установил плату за негативное воздействие на окружающую среду.