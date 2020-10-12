В России подорожают жизненно важные препараты

Производители смогут повышать предельные зарегистрированные цены на препараты из перечня ЖНВЛП в случае, если на рынке возникла их дефектура по причине отказа производителей от их нерентабельного выпуска. Эту информацию журналистам подтвердил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев.
«ФАС и Минздрав предлагают разрешить повышать цены на лекарства, которые оказались в дефиците из-за нерентабельности их производства», — «
Ранее ряд фармкомпаний предупредили Минпромторг об отказе от выпуска некоторых препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП из-за низкой максимально допустимой цены. Так, например, предельная цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г «Биосинтеза» — 10,1 руб. при себестоимости 16,46 руб. Упаковку ибупрофена из 20 таблеток дозировкой 200 мг компания может продавать по цене до 12,05 руб., а производство обходится в 17,21 руб. Ситуация усугубилась из-за девальвации рубля и пандемии коронавируса, которая привела к росту спроса и подорожанию импортных субстанций, объяснили участники рынка. Отмечается, в Минпромторге также поддерживают пересмотр предельных цен на ряд препаратов из перечня ЖНВЛП.
Ранее сообщалось, что фармацевтические компании могут прекратить производство ЖНВЛП — таких, как парацетамол и ибупрофен, поскольку их себестоимость намного выше реальной цены.
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