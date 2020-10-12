Россию хотят намеренно втянуть в войну

Власти Армении и Азербайджана хотят, чтобы Россия вмешалась в карабахский конфликт. Однако глава государства Владимир Путин не будет этого делать военным путем. Об этом заявил политолог и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
«Конечно, обе стороны хотят, чтобы Россия поддержала их. Но Россия может вмешаться в конфликт только дипломатическими методами. У нас хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Обязательства России в рамках ОДКБ „не распространяются на Карабах“, поэтому президент не будет портить отношения с ними», — сказал Русаков. Однако, по его словам, участие в конфликте международных террористов меняет ситуацию. Политолог утверждает, что это несет глобальную опасность в том числе для России. Пока Баку и Анкара отрицают присутствие сирийских боевиков.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. На днях представители стран при посредничестве МИД России договорились о перемирии. На следующий день в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о новых обстрелах со стороны Армении.
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