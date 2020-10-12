12 октября 2020

Россию хотят намеренно втянуть в войну

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия может вмешаться в конфликт только дипломатическим путем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Армении и Азербайджана хотят, чтобы Россия вмешалась в карабахский конфликт. Однако глава государства Владимир Путин не будет этого делать военным путем. Об этом заявил политолог и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

«Конечно, обе стороны хотят, чтобы Россия поддержала их. Но Россия может вмешаться в конфликт только дипломатическими методами. У нас хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Обязательства России в рамках ОДКБ „не распространяются на Карабах“, поэтому президент не будет портить отношения с ними», — сказал Русаков. Однако, по его словам, участие в конфликте международных террористов меняет ситуацию. Политолог утверждает, что это несет глобальную опасность в том числе для России. Пока Баку и Анкара отрицают присутствие сирийских боевиков.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. На днях представители стран при посредничестве МИД России договорились о перемирии. На следующий день в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о новых обстрелах со стороны Армении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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