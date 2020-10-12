Мишустин утвердил список россиян, имеющих право на льготы

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о федеральном регистре льготников. В него включены все граждане, которые имеют право получать льготные лекарства и медицинские изделия.
«Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное — контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объеме», — сообщается на сайте кабмина. Документ начнет действовать с 2021 года.
Регистр будет содержать данные как о региональных, так и о федеральных льготниках, отмечают в правительстве. В список сведений, которые попадут в новый документ, включены диагнозы и категории болезней льготников. Также будет известно, сколько всего в России льготников и насколько они обеспечены лекарствами.
Ранее в России повысилась сумма расходов на лекарства для льготников. Рост бюджетных расходов на них превысит 988 миллионов рублей, пишет агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в