12 октября 2020

Мишустин утвердил список россиян, имеющих право на льготы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин постановил, что федеральный регистр льготников начнет действовать с 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о федеральном регистре льготников. В него включены все граждане, которые имеют право получать льготные лекарства и медицинские изделия.

«Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное — контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объеме», — сообщается на сайте кабмина. Документ начнет действовать с 2021 года.

Регистр будет содержать данные как о региональных, так и о федеральных льготниках, отмечают в правительстве. В список сведений, которые попадут в новый документ, включены диагнозы и категории болезней льготников. Также будет известно, сколько всего в России льготников и насколько они обеспечены лекарствами.

Ранее в России повысилась сумма расходов на лекарства для льготников. Рост бюджетных расходов на них превысит 988 миллионов рублей, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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