Познер уточнил, зачем штрафовать россиян на 50 тысяч из-за масок

Владимир Познер подчеркнул, что сам всегда носит маску в людных местах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский телеведущий Владимир Познер объяснил, зачем нужно штрафовать россиян на 50 тысяч рублей из-за отсутствия масок. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

Ранее Познер назвал отказ от ношения перчаток и масок во время пандемии идиотством. Журналист предложил серьезно штрафовать россиян за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. По мнению Познера, за первое нарушение штрафовать можно на 25 тысяч рублей, за второе — на 50 тысяч рублей.

«Если кто-то обвиняет меня в кровожадности — на здоровье. Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным. Сам я ношу и маску, и перчатки, когда хожу в магазин», — рассказал Познер изданию «Аргументы и факты».

Журналист привел в пример Японию, фильм о которой он снимал до начала пандемии. Там многие люди носят маски, отметил Познер. Тем, кто от них отказывается, сначала объясняют, зачем нужны маски, а потом начинают штрафовать, говорит телеведущий. В Испании штраф за отсутствие маски вообще достигает 5 тысяч евро (около 455 тысяч рублей), подчеркнул Познер.

В августе он заявил также, что верит в надежность вакцины от коронавируса, созданной в России, пишет агентство Nation News. 6 октября другой телеведущий, Владимир Соловьев наорал на россиян из-за отрицания коронавируса.