Владимир Соловьев назвал идиотами и кретинами людей, которые отрицают коронавирус Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев наорал на россиян, которые не носят маски и отрицают коронавирус. В эфире шоу «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев Live» журналист подчеркнул, что сейчас уже у каждого россиянина есть знакомые и близкие переболевшие или умершие от COVID.

Соловьев высмеял теории заговора, которые народ строит вокруг ковида. Он уверен, что вирус не выдуманный и что вакцина от него не является «жидкой чипизацией». Людям нужно прийти в чувство и начать носить маски в общественных местах, подчеркнул телеведущий. Сейчас россияне «ведут себя как бессмертные», — считает телеведущий.

«Все кричат: „Нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер и это все придумали для того, чтобы…“. Для чего, идиоты?! Один раз взять всех этих кретинов, которые не верят в коронавирус и отвезти их в красную зону, чтобы они посмотрели и с людьми, которые тяжело переболели, поговорили. Ну давайте уже в чувства придем, масочка должна быть!», — заявил Соловьев.

Журналист удивился, неужели ковиддиссидентам так хочется хоронить по 150 человек в день? Сейчас смертность от коронавируса в мире высокая и составляет 8%, привел он данные статистики. Гражданам нужно очнуться, поскольку ситуация с COVID-19 хуже, чем предполагалось, заключил Соловьев.

5 октября стало известно, что в России выявлено почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Страна оказалась в шаге от рекорда по заболеваемости. Правда, у некоторых людей нашли врожденный иммунитет, сообщает агентство Nation news. Вместе с тем, COVID-19 выявили даже у президента США Дональда Трампа. Он вернулся из госпиталя в Белый дом 6 октября, пишет RT.