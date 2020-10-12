В Златоусте требуют не отдавать роддом под ковидный госпиталь

Жители Златоуста выступили против появления нового ковидного госпиталя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Златоуста собирают подписи под петицией, в которой просят министерство здравоохранения Челябинской области не передавать городской роддом под ковидный госпиталь. Как говорится в обращении, в Златоусте понимают всю сложность из-за роста заболеваний коронавирусом, но требуют не решать эту проблему за счет здоровья детей и матерей.

«Этот перинатальный Центр охватывает горнозаводской зону. Второй такой Центр лишь в Челябинске», — говорится в петиции, под которой уже поставили подписи более 100 человек. Минздраву региона предлагается рассмотреть под ковидную базу уже закрытые больницы. В городе такое учреждение есть. Это ныне закрытая больница РЖД.

Мэр Златоуста Максим Пекарский также считает, что нужно снова рассмотреть возможность использования в качестве ковидного госпиталя здания бывшей больницы РЖД. «Мы уже поднимали эту тему. Будем совместно прорабатывать этот вопрос и дальше вести диалог с руководством региона», — написал Пекарский на своей странице во «ВКонтакте». Мэр признал, что имеющихся коек для лечения больных коронавирусом в Златоусте уже не хватает. «Для оказания медицинской помощи всем нуждающимся необходимо быстро развернуть дополнительные койки», пишет Пекарский.

О перепрофилированиироддома под ковидный госпиталь стало известно в выходные. Горожане и медики вышли на стихийный митинг. В минздраве заявляют, что срочные роды будут принимать в Златоусте, в гинекологическом отделении, которое сохранится, а в Миасс и Челябинск отправлять плановых рожениц. Врачам роддома предлагают работу в будущем госпитале.