Сергей Приколотин проводит серию встреч с медиками Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Экс-министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин 12 октября начал серию встреч с работниками роддома Златоуста. Накануне сотрудники роддома узнав, что лечебное учреждение решено переквалифицировать под ковидный госпиталь, вышли на стихийный митинг. Как сообщили URA.RU в мэрии Златоуста, Приколотин обсудит с каждым из врачей возможность работы в новом госпитале.

«Им предложат временно поработать в госпитале, — сообщили URA.RU в мэрии. — Одним из поводов для митинга стали опасения врачей потерять работу». В минздраве подтвердили, что такая возможность златоустовским медикам будет предложена. При этом отметили, что сначала врачам надо пройти переобучение.

«Сейчас в любом стационаре врач имеет шансы заразиться коронавирусом, даже если это не ковидный госпиталь, — сообщил URA.RU один из врачей Златоуста. — Риск в госпитале, конечно, больше, но и платить будут за риск. Все же врачи считают, что под ковидный госпиталь лучше передать здание пустующей больницы РЖД и роддом закрывать бы не пришлось». В целом, по словам медика, ситуация в городе, которая была накалена накануне, стала спокойней.

В пресс-службе минздрава региона подчеркивают, что экстренные роды будут принимать в гинекологическом отделении, которое закрывать не собираются. Плановых рожениц станут отправлять в Миасс. Под ковидную базу собираются передать часть роддома, на 100 мест, куда должны доставлять тяжелых пациентов.

Экс-министр Приколотин был делегирован в Златоуст минздравом, чтобы стать внешним управляющим системы здравоохранения города. Именно Приколотин вышел к сотрудникам роддома, когда те вышли на митинг.