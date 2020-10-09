09 октября 2020
08 октября 2020

В Златоусте устроили митинг против коронавирусной больницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин вышел к протестующим Фото: читатель URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Златоусте жители устроили стихийный митинг против открытия новой базы для больных коронавирусом в одном из роддомов города. На протест пришли несколько десятков человек.

«Существующая госпитальная база с каждым днем все меньше позволяет вмещать поступающих пациентов», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Минздрава. Отмечается, что это стало причиной перепрофилирования родильного дома. В министерстве подчеркнули, что в нескольких городах Челябинской области уже существует такая практика и это не отражается на оказании женщинам необходимой медпомощи.

К митингующим вышел бывший министр здравоохранения Челябинской области, директор Центра медицины катастроф Сергей Приколотин, который накануне принял руководство городской больницей. Как сообщает источник URA.RU в Златоусте, протест, связанный с перепрофилированием роддома в учреждение для больных коронавирусом, специально провоцирует местная оппозиция.

Приколотин 9 октября принял руководство местной горбольницей. Он занял этот пост, поскольку главврач Екатерина Паутова ушла на больничный. В комплекс лечебного заведения входят стационары, роддом и женские консультации, кардиодиспансер, офисы врачей общей практики и ФАПы. Рабочий функционал ее руководителя соответствует обязанностям начальника управления здравоохранения администрации города.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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