12 октября 2020

В свердловском заксобрании придумали, как содержать бывшего мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Евгения Куйвашева с депутатами гордум муниципалитетов Свердловской области. Екатеринбург, соколюк петр
Петр Соколюк (справа) сразу после избрания депутатом получил невиданные привилегии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском заксобрании появилась новая комиссия — по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями. Такое решение приняли депутаты областного парламента.

«Предлагается назначить Соколюка Петра Михайловича председателем… на срок полномочий текущего созыва. Анисимова Владимира Федоровича — заместителем», — сказал вице-спикер заксобрания Виктор Якимов. Это решение поддержали 43 депутата. Помимо вышеперечисленных депутатов, в состав комиссии вошли Вячеслав Брозовский, Владимир Никитин и Кирилл Некрасов.

Комиссия по взаимодействию с МСУ стала седьмой постоянной комиссией областного парламента. Как ранее заявил URA.RU один из народных избранников, комиссия создается с единственной целью — обеспечить зарплатой бывшего мэра Ивделя, а ныне депутата Петра Соколюка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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