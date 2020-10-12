В свердловском заксобрании придумали, как содержать бывшего мэра

Петр Соколюк (справа) сразу после избрания депутатом получил невиданные привилегии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском заксобрании появилась новая комиссия — по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями. Такое решение приняли депутаты областного парламента.

«Предлагается назначить Соколюка Петра Михайловича председателем… на срок полномочий текущего созыва. Анисимова Владимира Федоровича — заместителем», — сказал вице-спикер заксобрания Виктор Якимов. Это решение поддержали 43 депутата. Помимо вышеперечисленных депутатов, в состав комиссии вошли Вячеслав Брозовский, Владимир Никитин и Кирилл Некрасов.

Комиссия по взаимодействию с МСУ стала седьмой постоянной комиссией областного парламента. Как ранее заявил URA.RU один из народных избранников, комиссия создается с единственной целью — обеспечить зарплатой бывшего мэра Ивделя, а ныне депутата Петра Соколюка.