12 октября 2020

Утверждены правила, по которым пройдут довыборы в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт голосов на УИК 1386. Екатеринбург, подсчет бюллетеней, выборы, голосование
Законодательные новшества обкатают уже через месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания внесли изменения в областной Избирательный кодекс, которые допускают проведение голосования в течение нескольких дней, но не более трех. Законодательные новации начнут действовать через 10 дней после официального опубликования. Этими правилами воспользуются уже на ноябрьских довыборах в Екатеринбургскую гордуму.

Также узаконено проведение голосования на открытом воздухе — во дворах и на спортплощадках. Как заявил первый вице-спикер областного парламента Виктор Шептий, законопроект направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством. «Этот тот опыт, который был применен в процессе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с учетом сопутствующей эпидемиологической обстановки», — прокомментировал Виктор Шептий.

Кроме трехдневного голосования, в Избирательном кодексе прописали механизм отзыва членов избиркомов от политических партий до истечения срока полномочий. Ранее такая норма в Свердловской области отсутствовала, из-за чего партии не могли отзывать своих представителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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