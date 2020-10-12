Власти ЯНАО объяснили, чем опасен перевод школьников на дистант

Внеплановые каникулы приведут лишь к новым случаям коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Перевод школьников на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса опасен дальнейшим ростом числа заболевших. Это следует из разъяснений представителей департамента образования ЯНАО, опубликованных представителями ведомства в социальных сетях.

По словам сотрудников окружного депобразования, очное обучение при соблюдении установленных требований влияет на распространение инфекции. «Закрытие школы и перевод детей на более длинные или дополнительные каникулы повлечет за собой отсутствие контроля за школьниками и дополнительный риск распространения инфекции, — сообщают представители депобра в комментариях в группе «В Салехарде» социальной сети «ВКонтакте».

Разъяснения пришлось давать в ответ на замечания родителей учащихся школы №6. Там, как сообщают ямальцы, зафиксировано несколько случаев COVID, однако переводить школу на дистант пока никто не собирается. В самой школе администрация отмечает, что решение о закрытии образовательного учреждения принимает Роспотребнадзор.

Ранее на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса в полном составе ушла общеобразовательная школа №3 города Лабытнанги. До этого на дистант отправляли отдельные классы в школах Салехарда и Нового Уренгоя.