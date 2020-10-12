12 октября 2020
11 октября 2020
10 октября 2020

Власти ЯНАО объяснили, чем опасен перевод школьников на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, подростки, каникулы, пацаны, парни, школьники
Внеплановые каникулы приведут лишь к новым случаям коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перевод школьников на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса опасен дальнейшим ростом числа заболевших. Это следует из разъяснений представителей департамента образования ЯНАО, опубликованных представителями ведомства в социальных сетях.

По словам сотрудников окружного депобразования, очное обучение при соблюдении установленных требований влияет на распространение инфекции. «Закрытие школы и перевод детей на более длинные или дополнительные каникулы повлечет за собой отсутствие контроля за школьниками и дополнительный риск распространения инфекции, — сообщают представители депобра в комментариях в группе «В Салехарде» социальной сети «ВКонтакте».

Разъяснения пришлось давать в ответ на замечания родителей учащихся школы №6. Там, как сообщают ямальцы, зафиксировано несколько случаев COVID, однако переводить школу на дистант пока никто не собирается. В самой школе администрация отмечает, что решение о закрытии образовательного учреждения принимает Роспотребнадзор.

Ранее на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса в полном составе ушла общеобразовательная школа №3 города Лабытнанги. До этого на дистант отправляли отдельные классы в школах Салехарда и Нового Уренгоя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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