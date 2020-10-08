08 октября 2020
07 октября 2020

Первая школа в ЯНАО полностью ушла на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, класс, школа, учебное заведение, аудитория, парты
В школе №3 города Лабытнанги массово болели ученики и педагоги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Лабытнанги общеобразовательная школа №3 в полном составе ушла на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказал директор Владимир Пастушенко. Он пояснил, что среди учеников и работников школы оказалось слишком много инфицированных COVID-19.

«Большое количество заболеваний среди детей, учителей. Скажем так, такое, которое делает затруднительным образовательный процесс», — заметил Пастушенко. Родителей учеников предварительно предупредили, что школа временно закроется. Их попросили подготовиться к учебе дистанционно уже с пятницы, 9 октября. Предварительно, как рассчитывают в школе, карантин продлится по 22 октября — до начала осенних каникул.

Ранее на дистант отправляли отдельные классы в школах Салехарда и Нового Уренгоя. В окружной столице эта мера приобрела массовый характер: по состоянию на 7 октября на карантине находились 37 классов из-за коронавируса у педагогов и учеников. В правительстве ЯНАО заявляли URA.RU, что на дистант будут переводить все классы округа, где у учащихся подтвержден коронавирус. Очная форма учебы остается в приоритете.

В августе губернатор Дмитрий Артюхов объявил, что в школах округа будет отменен дистант. Однако уже после первой недели сентября в нескольких городах и районах ЯНАО классы отправили на карантин из-за случаев коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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