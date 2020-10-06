В школы ЯНАО возвращается дистанционное образование

Десятки классов в ямальских школах ушли на карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городах ЯНАО школьников начали массово отправлять на карантин из-за всплеска коронавируса и ОРВИ. Как рассказал мэр Салехарда Алексей Титовский, в окружной столице домой переведены ученики 37 классов. Схожая ситуация в Новом Уренгое, где на карантине уже находятся классы восьми школ.

«На сегодняшний день в образовательных учреждениях 37 классов отправлены на карантин. К сожалению, у нас выявляются случаи распространения COVID именно среди школьников и педагогического состава. 54 обучающихся отправлены на самоизоляцию по причине семейного очага», — сообщил Титовский в обращении на своей странице в Instagram.

О неспокойной обстановке также доложил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. «На сегодняшний день на карантин отправлены 14 классов в восьми школах», — рассказал он в своем telegram-канале. Чтобы обезопасить учеников и педагогов, он поручил ужесточить меры безопасности в школах.

В правительстве ЯНАО заявили URA.RU, что на дистант будут переводить все классы, где у учащихся подтвержден коронавирус. На данный момент школы не посещают около 3% учащихся, большая часть из них болеет ОРВИ. «В приоритете остается очное образование, досрочные или удлиненные каникулы не объявлены. В школах по-прежнему принимаются все меры предосторожности», — пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО.

В августе губернатор Дмитрий Артюхов объявил, что в школах округа будет отменен дистант. Однако уже после первой недели сентября в нескольких городах и районах ЯНАО классы отправили на карантин из-за случаев коронавируса. Для предотвращения эпидемии среди школьников в учебных заведениях ввели обязательные правила безопасности.