Курганский мэр просит депутатов вернуть ему незаконную премию

Мэр курганского города Виктор Ермишкин (Шадринск) снова хочет получить премию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Шадринска (Курганская область), которой руководит мэр Виктор Ермишкин, предлагает депутатам выдать главе города премии. Одна из них признавалась прокуратурой незаконной. Информация об этом URA.RU стала известна от инсайдеров из числа политиков.

«По премии за 2019 год было решение думы об отказе считать это премией в рамках оплаты труда главы города. Есть требование прокурора вернуть эти деньги. Двое глав привлечены к уголовной ответственности за подобное. Он [Ермишкин], используя своих депутатов хочет протолкнуть этот вопрос повторно», — поделился инсайдер.

Согласно проекту решения думы, вторая премия Ермишкину, по которой депутаты примут решение 15 октября, касается выплаты 179 тысяч рублей «за информирование граждан об общероссийском голосовании». При этом правительство региона выделило средства для сбалансированности бюджета.

По сведениям инсайдера, выборы проводятся исключительно избирательными комиссиями, но не чиновниками районов. «Если есть в местном бюджете лишние деньги, то можно поощрить членов избиркомов, но не главу города. Это нецелевое использование», — считает политик.

В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU прокомментировали, что обращения связано с исполнением представления прокуратуры. Изменения должны быть внесены в положение об оплате труда главы города. «Депутаты должны согласовать все выплаты главе из бюджетов других уровней, как например за итоги 2019 года и за проведение общероссийского голосования. Добавим, что поощрение за проведение общероссийского голосования уже получили ряд сотрудников муниципалитета», — отметили в мэрии.