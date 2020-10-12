В Свердловской области пенсионеры стали чаще болеть COVID

Пенсионеров просят оставаться дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом среди жителей в возрасте 65+. Об этом рассказал замгубернатора Павел Креков после заседания штаба по противодействию распространения COVID-19.

«Эту категорию нужно вернуть домой, в связи с этим активизируется волонтерское движение», — заявил Креков. В то же время он добавил, что заболеваемость среди школьников снижается — поэтому не планируется добавлять к осенним каникулам дополнительную неделю, как это сделали в некоторых других регионах.

Также Креков уточнил, что приняты меры по увеличению количества коек для больных коронавирусом (в больницах свободно около 1,5 тысяч мест). Дополнительно открыты места в больницах Нижнего Тагила, возможно будет введены дополнительные места в Верхней Пышме. Также он напомнил, что в середине октября откроется инфекционная больница на 200 мест в Краснотурьинске. Он отметил, что это позволит снять напряжение на севере области.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В указе несколько изменений. В частности, губернатор уточнил, что свердловчане, которые вернулись из-за рубежа, не могут выйти на работу и должны соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного теста на коронавирус (ранее требования о тесте не было). Кроме того, работодатели обязаны создать в коллективах «атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований по защите от распространения новой коронавирусной инфекции». Указ вступил в силу 13 октября.