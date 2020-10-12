12 октября 2020

Курганские театры закрываются из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции жителей. Курган , площадь ленина, драматический театр
В Кургане временно закрылись два театра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кургане из-за угрозы распространения коронавируса временно закрываются Курганский государственный театр драмы и театр кукол «Гулливер». Об этом сообщили представители театров.

«Курганский театр драмы приостанавливает показ спектаклей с 14 октября до 6 ноября 2020 года включительно», — указано в сообщении на сайта театра. Данное решение связано с угрозой распространения коронавируса. Все спектакли перенесены на ноябрь.

Похожая информация размещена в группе в соцсети «ВКонтакте» «Театр кукол „Гулливер“». «В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в театре кукол „Гулливер“ отменены все спектакли с 13 октября по 6 ноября», — сообщили работники театра.

13 октября в Курганской области был зафиксирован рекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе за сутки. В этот день было зарегистрировано 67 новых случаев. Всего в области было обнаружено 4565 случаев заражения коронавирусом. Из-за ухудшения эпидобстановки власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и временно отменили льготный проезд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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