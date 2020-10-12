В Курганской области абсолютный рекорд по коронавирусу

Всего в регионе зафиксировали 4565 случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 13 октября подтвердились 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Ранее в регионе за день максимально фиксировали 66 заболевших. Прошлый рекорд зафиксировали 10 октября.

«На 13 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 31 зараженного обнаружили в Кургане, остальных в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Юргамышском, Шатровском, Сафакулевском, Мокроусовском, Лебяжьевском, Катайском, Каргапольском, Звериноголовском, Далматовском, Варгашинском, Белозерском, Альменевском, Шадринском районах и Шадринске.

В регионе с начала пандемии обнаружили 4565 больных коронавирусом. Из них выздоровели — 3774 человек, 47 — скончались от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.