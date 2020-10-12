В свердловском магазине выдавали одноразовую маску напрокат

Покупателю предложили маску, но на выходе попросили ее вернуть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверят магазин в Нижнем Тагиле, на который пожаловался покупатель, который заподозрил, что выданную ему на входе одноразовую маску использовали неоднократно. Об этом сообщила URA.RU официальный представитель свердловского управления Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева

«Я в ужасе от происходящего в магазине „Пятерочка“, который находится в доме быта „ЭРА“ по адресу проспект Ленина, 64. Я зашел в данный магазин с целью приобрести товар, забыв взять с собой маску. На кассе мне любезно дали маску, предложив тут же надеть ее. Я поначалу подумал, что они заботятся о здоровье своих потребителей и надел ее. Но вот после совершения покупки меня также любезно попросили снять маску и вернуть ее обратно кассиру! Это у меня вызвало удивление. Закрались смутные сомнения, это что же… получается, что маска-то одна на всех покупателей?», — написал местный житель в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», попросив не называть его имя.

После этого в магазин была назначена проверка. Официальный представитель свердловского управления Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева уточнила, что результаты проверки пока неизвестны. О них пообещали проинформировать сразу после выяснения всех обстоятельств.