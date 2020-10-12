Пациентку доставил вертолет Центра медицины катастроф Фото: Анна Майорова © URA.RU

18-летнюю Екатерину Долматову, упавшую летом со скалы в природном парке «Оленьи ручьи», вновь привезли в Екатеринбург — для реабилитации. Ранее она проходила лечение в больнице Екатеринбурга (у девушки были сломаны ноги, позвоночник и кости черепа), 25 сентября ее выписали домой. Из Магнитогорска, где она живет, в столицу Урала ее доставили вертолетом Центра медицины катастроф, затем перевезли в центр реабилитации доктора Волковой.

«Состояние пациентки удовлетворительное, но работы предстоит очень много: у него большой „неврологический дефицит“ — она до сих пор не может двигать ни руками, ни ногами», — рассказала Ирина Волкова, главный врач реабилитационной клиники. Реабилитация будет включать в себя физиотерапию, эрготерапию, работу психологов — «все, что есть в арсенале современной медицины».

После приземления вертолета пострадавшую машиной Центра медицины катастроф перевезли в реабилитационную клинику Фото: Анна Майорова © URA.RU

Восстановительное лечение — не только длительное, но и дорогостоящее. У семьи Екатерины таких средств нет, поэтому эти расходы взял на себя глава Русской медной компании Игорь Алтушкин. Рассматривались разные варианты, в какую клинику обратиться (в том числе — в Европе), выбор был сделан в пользу екатеринбургской клиники.

«Два реабилитационных центра в Германии дали свое заключение по отправленным нами результатам операций и сканам МРТ — было решено поддержать линию лечения, предложенную врачами в Екатеринбурге», — рассказал URA.RU представитель Председателя совета директоров РМК Кирилл Ирха. После этого глава РМК распорядился обеспечить перевозку пациентки в Екатеринбург и оплатить лечение в центре Волковой.

Первый этап реабилитации займет от трех до шести месяцев, а полный курс — до двух лет. Сейчас задача, чтобы девушка смогла приспособиться к инвалидному креслу. «В дальнейшем будем помогать ей восстанавливать мобильность суставов, чувствительность нижних конечностей, мелкую моторику. А если произойдет чудо — возможность сделать первые шаги, — говорит Ирха. — Шанс на это — один из ста, но если он есть, мы должны им воспользоваться».

Пациентку доставила в Екатеринбург санитарная авацйия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вертолет приземлился на площадке Центра медицины катастроф Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пострадавшую перегрузили из вертолета… Фото: Анна Майорова © URA.RU

… в машину Центра медицины катастроф… Фото: Анна Майорова © URA.RU

… чья бригада доставила ее в реабилитационную клинику. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представитель Председателя совета директоров РМК Кирилл Ирха… Фото: Анна Майорова © URA.RU