Экс-глава полиции ХМАО перед уходом сделал крупное назначение

Новым главой полиции Урая стал сотрудник, 11 лет отработавший в городе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Главой полиции города Урай стал Вячеслав Покровский. Приказ о его назначении подписал бывший глава полиции ХМАО Василий Романица, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Это назначение стало последним крупным кадровым решением Романицы на посту.

«Бывший начальник полиции Урая — Радион Капустин — ушел на пенсию. Занимаемую им ранее должность теперь получил его бывший заместитель Вячеслав Покровский», — добавили в пресс-службе полиции.

В полиции уточнили, что соответствующий приказ подписан начальником УМВД России по ХМАО, но там не смогли оперативно ответить на вопрос, каким именно начальником — прошлым (Василием Романицей) или нынешним (Дамиром Сатретдиновым).

Покровский служит в полиции с 2005 года. Начал карьеру в ГУВД Санкт-Петербурга в подразделении вневедомственной охраны. В 2009 году приехал в Урай, продолжил службу в урайской милиции в должности старшего инспектора по анализу, планированию и контролю. В 2013 году назначен начальником штаба ОМВД России по Ураю, а в 2016 года уже назначен заместителем начальника городской полиции.

Ранее URA.RU писало, что экс-глава УМВД ХМАО Василий Романица перед уходом сделал подарок своим подчиненным и снял с них взыскания. Инсайдер агентства сообщил, что это был прощальный жест, чтобы сотрудники могли получить премии.