Силовики вмешаются в конфликт челябинских водителей и мэрии

Больше ста водителей маршруток остались без работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители прокуратуры Челябинской области 14 октября собирают расширенное совещание по вопросу предоставления работы для более 100 водителей маршруток Копейска (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в объединении перевозчиков «Простое товарищество».

«На совещание приглашены представители прокуратуры Копейска, администрации Копейска, регионального УФАС и уполномоченного по правам человека, а также четверо предпринимателей из объединения перевозчиков. Встреча пройдет в прокуратуре Челябинской области», — пояснила URA.RU представитель «Простого товарищества» Рафида Суктубаева.

В прокуратуре Копейска пояснили, что выдали администрации города предписание о незамедлительном возврате перевозчикам разрешения на работу. Оно было незаконно отобрано в июле текущего года, что следует из представлений прокуратуры и УФАС Челябинской области. В мэрии Копейска данное требование проигнорировали.