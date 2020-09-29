Более 100 водителей челябинских маршруток останутся без работы

Водители уже два месяца без работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области без работы с января 2021 года останутся 106 водителей на 53 маршрутках. Об этом URA.RU сообщили в объединении перевозчиков. Администрация города отказывается выполнять предписание областной прокуратуры о возврате разрешений на работу представителям маршрутного бизнеса.

«Для защиты своих интересов мы уже привлекли областную и генеральную прокуратуру, арбитражный суд, а также написали письма в УФАС, губернатору, в Общественную палату и „Опору России“. Сейчас к нам подключился региональный бизнес-омбудсмен. Но с июня 106 водителей остаются без работы», — пояснила URA.RU представитель «Простого товарищества» Рафида Суктубаева.

Администрация Копейска в середине июля 2020 года забрала у 12 предпринимателей разрешение на работу (это подтверждается документами, которые есть в распоряжении URA.RU). Оно было передано без проведения конкурса одному перевозчику — компании «КВ Экспресс». С тех пор бизнесмены в различных инстанциях пытаются отстоять свое право возить людей по всему Копейскому городскому округу. Региональная прокуратура поручила мэрии выдать разрешение незамедлительно, однако чиновники его проигнорировали.

«Сегодня, 30 сентября, состоялось первое заседание Арбитражного суда, повторное заседание было назначено на 17 ноября», — уточнила Суктубаева. Мэр Копейска Андрей Фалейчик на звонок URA.RU не ответил.