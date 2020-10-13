Создатель вакцины от коронавируса объяснил коварность заболевания

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Коронавирус может блокировать иммунитет у людей переболевших инфекцией в тяжелой форме Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус способен вырабатывать антитела к интерферону, который необходим в организме для борьбы с вирусами. Об этом сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным», — приводят слова Гинцбурга РИА «Новости». По его словам, антитела к интерферону (белок, который борется с разными типами вирусов) вырабатываются у 10-15% переболевших в тяжелой форме. Ученый отметил, что это приводит к блокировке вторичного иммунного ответа, и даже врожденного иммунного ответа.

Ранее заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусу не появится из-за большого количества переболевших людей. По его словам, у людей снижаются антитела в течении нескольких месяцев и могут исчезнуть совсем. Директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Николай Брико считает, что коронавирус не исчезнет полностью, а встанет в один ряд с вирусами, которые вызывают ОРВИ, пишет VSE42.Ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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