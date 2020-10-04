Иммунитет к коронавирусу после болезни сохраняется на полгода, заявил Александр Чепурнов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится из-за большого количества переболевших людей. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — сказал URA.RU Чепурнов.

Иммунитет к коронавирусу после болезни держится полгода, отмечает ученый. Наблюдение за переболевшими показывают — в течение трех-четырех месяцев у переболевших снижаются антитела вплоть до полного исчезновения, к пятому шестому клеточный иммунитет перестаёт отвечать на коронавирусный антиген. Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — заключил Чепурнов.

Ранее Чепурнов рассказал, что жить с коронавирусными ограничениями Россия будет еще один или два года. По мнению вирусолога, полностью отказываться от введенных мер можно будет после того, как ученые полностью освоят вакцинацию.