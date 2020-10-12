12 октября 2020

Глава крупнейшего района Екатеринбурга заболел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Орджоникидзевскому району. Екатеринбург, кравченко роман
Сейчас Роман Кравченко находится на больничном, сообщает источник Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава крупнейшего района Екатеринбурга — Орджоникидзевского — Роман Кравченко заболел коронавирусом, сообщил источник URA.RU в мэрии. По словам собеседника агентства, вместе с Кравченко на больничный из-за COVID-19 ушли два его заместителя и еще несколько работников районной администрации.

В какой форме протекает заболевание у Кравченко — неизвестно, как и то, где он проходит лечение. «Всего в администрации болеют более восьми человек. Что странно, поскольку к Орджоникидзевскому району не было претензий с точки зрения соблюдения требований Роспотребнадзора», — поделился инсайдер. Сам Кравченко подтвердил URA.RU, что находится на больничном, но воздержался от развернутого комментария.

В конце сентября URA.RU сообщало о заражении коронавирусом главы Ленинского района Дмитрия Ноженко, которое использовали для изменения правил праймериз «Единой России» перед довыборами в гордуму. Сейчас чиновник находится на рабочем месте. По информации агентства, в течение последних недель случай COVID-19 был зафиксирован и в корпусе вице-мэров Екатеринбурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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