В ХМАО мать трехлетнего ребенка обвиняет врачей в его смерти

Югорчанка добивается от ОКБ Ханты-Мансийска компенсации в 10 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорчанка судится с окружной клинической больницей Ханты-Мансийска, поскольку обвиняет врачей в смерти ее трехлетнего сына. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У ребенка несколько месяцев был низкий уровень гемоглобина, температура под 40 градусов. При этом, со слов женщины, врачи отказывали в том, чтобы госпитализировать ее вместе с малышом. В тот момент больница была переполнена больными с коронавирусом. В итоге, спустя время, мать с ребенком все-таки положили в детскую больницу в Нижневартовске с подозрением на лейкоз. Однако было уже поздно. Он терял кровь из-за поражения внутренних органов вирусом герпеса и вскоре скончался», — прокомментировал инсайдер. Он также добавил, что сейчас мать судится с ОКБ Ханты-Мансийска. А сама ситуация находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка в ХМАО Татьяны Моховиковой. Дозвониться до детского омбудсмена Югры журналисту агентства на момент публикации материала не удалось.

В пресс-службе окружного департамента здравоохранения корреспонденту URA.RU заявили, что по данным фактам был проведен ведомственный контроль качества оказания помощи ребенку. «Дефектов оказания медицинской помощи, приведших к смерти ребенка не выявлено. Вместе с тем, выявлены нарушения оформления медицинской документации (амбулаторная карта, история болезни). Диагноз ребенка и особенности течения заболевания являются врачебной тайной и не могут быть разглашены без разрешения родителей», — прокомментировали в депздраве.