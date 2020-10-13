Александр Лошаков руководит Кировским районом с 2010 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

УМВД РФ по Екатеринбургу, которое с весны возглавляет полковник Игорь Озеров, заинтересовалось работой еще одного главы района. По информации URA.RU, городская полиция проводит доследственную проверку, связанную с возможными финансовыми нарушениями в администрации Кировского района. Поводом для нее стали материалы Счетной палаты, которая составила три протокола об административных правонарушениях на имя главы района Александра Лошакова.

«С августа по сентябрь Счетная палата провела аудит, в ходе которого были найдены нарушения при исполнении контрактов по благоустройству. В результате составлены три акта об административных правонарушениях. Соответствующие представления направлены руководству [Кировского] района. Поскольку проверка была межведомственной, ее материалы были переданы в УМВД», — сказал источник URA.RU в мэрии. На момент публикации глава Счетной палаты Андрей Парунин не ответил на звонок корреспондента.

По словам другого собеседника агентства, на основе выводов Счетной палаты возбуждено бесфигурантное уголовное дело. Впрочем, инсайдер в горадминистрации отметил, что в данный момент «речь идет лишь о доследственных мероприятиях». В пресс-службе УМВД обещали предоставить комментарий по теме позднее. Александр Лошаков (которого долгое время причисляли к команде экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова) воздержался от комментариев. Сейчас чиновник в отпуске.

Ранее URA.RU сообщало о готовящейся проверке в администрации Орджоникидзевского района. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) запросил у районных властей информацию о заключении муниципальных контрактов в 2019—2020 годах. Итоги проверки в команде экс-полицейского, главы района Романа Кравченко, по словам инсайдеров, имеют для Озерова особое значение: он пытается проверить управленца на предмет возможного участия в коррупционных схемах бывшего главы УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова.