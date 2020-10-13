Россия готовится открыть границы с еще одной страной

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Авиасообщение между странами могут отрыть в текущем месяце Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Сербия может восстановить авиасообщение с Россией. Об этом сообщает источник ТАСС в авиаотрасли.

«Ожидается постановление правительства по открытию рейсов в Сербию», — сообщает источник. Он считает, что рейсы могут возобновить уже в октябре. Отмечается, что данная идея обсуждалась во время заседания оперативного штаба, пишут argumenti.ru.

Сейчас в РФ разрешено сообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Кореей, Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей, Грецией и Южной Осетией. После прибытия в Швейцарию россиянам придется проходить 10-дневный карантин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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