Россия готовится открыть границы с еще одной страной

Сербия может восстановить авиасообщение с Россией. Об этом сообщает источник ТАСС в авиаотрасли.
«Ожидается постановление правительства по открытию рейсов в Сербию», — сообщает источник. Он считает, что рейсы могут возобновить уже в октябре. Отмечается, что данная идея обсуждалась во время заседания оперативного штаба, пишут argumenti.ru.
Сейчас в РФ разрешено сообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Кореей, Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей, Грецией и Южной Осетией. После прибытия в Швейцарию россиянам придется проходить 10-дневный карантин.
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