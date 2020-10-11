Российских туристов все еще не пускают в Швейцарию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам придется проходить 10-ти дневный карантин после прибытия в Швейцарию. Страна повторно включила РФ в список стран с высоким риском заражения COVID-19.

«Швейцария повторно включила Россию в список стран с высоким риском заражения. С 12 октября россиянам снова придется проходить 10-дневный карантин», — сообщается на сайте Асоциации туроператоров России.

Россия была исключена Швейцарией из списка эпидемиологически неблагоприятных стран 8 августа, после того, как ситуация с COVID в РФ улучшилась. На данный момент в этом перечне находится 61 страна и территория.

После приезда в Швейцарию россияне должны в течение двух дней заявить об этом в компетентные органы и еще 10 дней оставаться в своем жилье. За нарушение штрафа будет грозить штраф в 10 тысяч франков (более 844 тысяч рублей). При этом наличие отрицательного результата теста на коронавирус не отменяет карантина.

Авиасообщение между Россией и Швейцарией было возобновлено 15 августа. При этом российских туристов в страну не пускают — въезд разрешен только тем россиянам, кто имеет в стране вид на жительство, либо едет на учебу или лечение.