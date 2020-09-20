Россия официально открыла границы еще с четырьмя странами

Россияне смогут полететь в еще четыре страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия официально возобновляет авиасообщение с четырьмя странами. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В распоряжение правительства России от 16 марта внесли изменения, согласно которым авиасообщение разрешили с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном и Кореей. Уточняется, что въезд в РФ через воздушные пункты пропуска разрешен для граждан указанных государств и тех, кто имеет там вид на жительство.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. С 27 сентября РФ авиасообщение будет возобновлено с Южной Кореей. Также россияне уже могут улететь на Мальдивы, в Египет и ОАЭ, передает агентство Nation News. Также полеты разрешены в Великобританию, Турцию, Танзанию, Абхазию, Киргизию, Кению, Черногорию, Молдавию, Швейцарию, Польшу и Грецию.