Тюменские школьники увлеклись смертельно опасной игрой

Участники «игры» должны перебежать дорогу перед автомобилем на максимально близком расстоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьники Тобольска (Тюменская область) решили поиграть в смертельно опасную игру «Беги или умри». Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказала тоболячка Светлана Филиппова. Суть игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу перед движущимися на большой скорости машинами на максимально близком от них расстоянии.

«Внимание, родители! Вчера я заметила странное поведение подростков. Дети перебегали дорогу там, где двигались машины. Эта игра у них продолжалась в разных местах. Многие водители им сигналили, на что подростки не реагировали», — заявила в своей публикации Филиппова.

Большинство пользователей, оставивших комментарии под публикацией, посчитало, что таким образом дети решили развлечься. «Это популярная среди некоторых детей игра. Цель — пробежать как можно ближе перед приближающейся машиной. Были смертельные случаи в некоторых регионах России», — заявила Ольга Горбунова. «Делают это на прямом участке дорог, где машины набирают скорость, где нет переходов и поворотов. Если кто-то попадет под колеса, то виноват будет водитель. „Синий кит“ продолжает жить в другом обличии», — добавила Ольга Зарубина.

В управлении ГИБДД по Тюменской области URA.RU рассказали, что тобольские водители не обращались с жалобами на детей, специально перебегающих дорогу перед автомобилями. «Тем не менее, эта информация будет принята к сведению и учтена инспекторами при работе по профилактике ДТП в Тобольске», — пояснили агентству в Госавтоинспекции.