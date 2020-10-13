Путин поручил упростить банкротство россиян

В России могут усовершенствовать процедуру банкротства россиян. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
«Министерству экономического развития Российской Федерации провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан», — говорится в поручении. Он отметил, что в первую очередь они должны проверить ее доступность и простоту, пишет
Ранее процедуру банкротства для физлиц предложили сделать бесплатной. Для этого заемщик должен подать заявление о банкротстве во внесудебном порядке в МФЦ.
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