Путин поручил упростить банкротство россиян

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил усовершенствовать процедуру банкротства Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России могут усовершенствовать процедуру банкротства россиян. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Министерству экономического развития Российской Федерации провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан», — говорится в поручении. Он отметил, что в первую очередь они должны проверить ее доступность и простоту, пишет RNS. Также в документе сказано, что процедуру могут усовершенствовать в случае необходимости. Поручение должны выполнить до 1 марта будущего года.

Ранее процедуру банкротства для физлиц предложили сделать бесплатной. Для этого заемщик должен подать заявление о банкротстве во внесудебном порядке в МФЦ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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