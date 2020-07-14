Для россиян упростят процедуру банкротства

Процедура банкротства станет бесплатной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Процедура банкротства в России для заемщиков-физлиц станет бесплатной. Нововведение может начать действовать с 1 сентября. Соответствующие поправки к действующему закону находятся на рассмотрении в Госдуме.

«Воспользоваться правом на внесудебное банкротство должники смогут после завершения исполнительного производства по их делу. Допуск к бесплатной процедуре получат лишь те, кто пройдет все круги судебной системы, пообщается с коллекторами и судебными приставами», — передает «Коммерсант».

Для этого заемщик должен подать заявление о банкротстве во внесудебном порядке в МФЦ. Там в течение трех дней проверят, закончился ли исполнительный процесс, и в случае подтверждения подадут сведения о возбуждении процедуры в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Однако на протяжении следующих шести месяцев при поступлении в собственность имущества гражданин обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ. Отмечается, что законопроект ограничивает размер долга для инициирования процедуры внесудебного банкротства суммой от 50 000 до 500 000 руб.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличилось число банкротств среди граждан. За первые шесть месяцев этого года число россиян, включая индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло почти на 50%, чем в первом полугодии 2019-го. По итогам первого квартала число персональных банкротств выросло на 68% (до 22,36 тысяч человек) по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале их число выросло на 29,6% (до 20,36 тысяч человек). Такие цифры, по словам руководителя Федресурса Алексея Юдина, связаны с пандемией коронавируса и объявленным в связи с ней режимом самоизоляции.

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