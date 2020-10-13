Путин поручил губернаторам запустить волну назначений в регионах

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Владимир Путин поддержал идею по назначению специалистов по цифровизации в регионах Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам определить чиновников, которые будут отвечать за цифровизацию различных служб и органов власти в регионах. Главы субъектов обязаны выполнить задачу до 1 декабря 2020 года, говорится в перечне поручений по итогам совещания с правительством РФ, которое прошло 9 сентября.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ определить заместителей руководителей, ответственных за цифровую трансформацию, в высших исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и органах исполнительной власти субъектов РФ», — поручил президент. Новые специалисты будут заниматься в регионах переводом государственных и муниципальных услуг в электронный формат.

9 сентября на совещании президента с членами правительства РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что в каждом федеральном министерстве появились заместители руководителя, ответственные за цифровизацию. Чернышенко сообщил, что по такому же принципу необходимо назначить специалистов в каждый региональный орган исполнительной власти. Президент Путин тогда поддержал идею.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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