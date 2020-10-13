Зампрокурора отстранили от надзора за мэрией Екатеринбурга

Венера Курьякова курирует проверки во властных структурах Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зампрокурора Екатеринбурга Венеру Курьякову, курирующую взаимодействие с городскими властями, неформально отстранили от дел: ей практически не доверяют проверки, связанные с мэрией и администрациями районов. Как сообщил источник агентства в надзорном ведомстве, это стало итогом внутреннего разбирательства, которое провел замгенпрокурора в УрФО Игорь Ткачев.

«Ткачев отреагировал на сигналы о том, что городская прокуратура не очень активно реагирует на жалобы в адрес мэрии», — объяснил инсайдер., отметив, что «Курьякова продолжает ходить на работу». «Ей просто больше не передают материалы для принятия мер прокурорского реагирования, касающиеся администрации», — добавил источник.

В пресс-службе уральского управления Генпрокуратуры РФ не ответили на звонок корреспондента. Представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова отметила, что на сегодняшний день «все исполняют свои обязанности в соответствии с должностными инструкциями».

По словам собеседника агентства в городских структурах власти, такое решение — на руку прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой. Ранее URA.RU писало, что во время согласования ее кандидатуры на новый пятилетний срок Курьякова претендовала на место Кузнецовой. По неподтвержденной информации, во время интриги она могла пользоваться поддержкой экс-супруга — Андрея Курьякова, замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.