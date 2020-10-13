СМИ: Собчак заразилась коронавирусом

У Ксении Собчак обнаружен коронавирус, ее тест показал положительный результат. Однако сама телеведущая не дает четкого ответа о заражении.
«Недавно известная телеведущая сдавала ПЦР-анализ на ковид. 11 октября пришел положительный результат», — пишет telegram-канал Mash. Уточняется также, что медикам пока не удалось связаться с Собчак.
Сама звезда не подтверждает и не отрицает эту информацию. «Может все-таки вернемся к „сенсациям“ что я беременна?» — пишет Собчак в своем telegram-канале. Редакции URA.RU не удалось дозвониться до телеведущей, чтобы получить комментарий.
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