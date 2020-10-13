СМИ: Собчак заразилась коронавирусом

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Клипарт. Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак неоднозначно прокомментировала информацию о заражении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У Ксении Собчак обнаружен коронавирус, ее тест показал положительный результат. Однако сама телеведущая не дает четкого ответа о заражении.

«Недавно известная телеведущая сдавала ПЦР-анализ на ковид. 11 октября пришел положительный результат», — пишет telegram-канал Mash. Уточняется также, что медикам пока не удалось связаться с Собчак.

Сама звезда не подтверждает и не отрицает эту информацию. «Может все-таки вернемся к „сенсациям“ что я беременна?» — пишет Собчак в своем telegram-канале. Редакции URA.RU не удалось дозвониться до телеведущей, чтобы получить комментарий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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